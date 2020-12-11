СОУНБ устраивает встречу с литераторами Максимом Замшевым и Максимом Амелиным

В субботу, 12 декабря, в 15:00, в СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча с двумя литераторами: с поэтом, писателем, главным редактором "Литературной газеты", общественным деятелем Максимом Замшевым и поэтом, переводчиком, литературным критиком и издателем Максимом Амелиным.

Мероприятие пройдет в рамках art-talk-проекта "Писатель в библиотеке".

Максим Замшев — друг Самарской областной универсальной научной библиотеки. Он неоднократно бывал в Самаре с мастер-классами, лекциями и встречами. В 2020 г. у Максима Замшева вышел психологический роман "Концертмейстер" о превратностях судьбы талантливого композитора и исполнителя в XX веке в СССР. Книга стала бестселлером и победила в конкурсе "Книга года" в номинации "Проза года". Шел 1985 год, к власти пришел новый генсек Михаил Горбачев, началась перестройка. Общественная активность поощрялась пуще прежнего, а те, кто хранил равнодушие к переменам, составляли меньшинство. К такому меньшинству относился 80-летний композитор Лев Семенович Норштейн, автор девяти симфоний, двух балетов и множества произведений для фортепиано.

Максим Амелин недавно выступал в лектории книжного фестиваля "Время читать" на набережной Волги в День города. С 2008 г. он возглавляет редакцию "Объединенного гуманитарного издательства" ("ОГИ"). Его стихи печатают в "Новом мире", "Знамени" и других толстых журналах. Амелин переводил Катулла, Пиндара и других античных классиков. Лауреат литературных премий, включая "Антибукер", "Открытая книга" и "Человек книги".

Записаться на встречу с литераторами можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону: 335-67-12.