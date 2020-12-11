Дмитрий Азаров и Ростислав Хугаев обсудили создание Парка дружбы народов

В четверг, 10 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем РОО "Союз народов Самарской области" Ростиславом Хугаевым. Стороны обсудили ход работ по созданию Парка дружбы народов.

Проект по созданию Парка дружбы народов реализуется в жилом микрорайоне Волгарь по инициативе Союза народов Самарской области. Он представляет собой архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. Также в парке будут Дом национальностей с концертным залом и ЗАГС.

"Мы стремимся сделать парк достойным", - отметил Ростислав Хугаев.

Также Ростислав Хугаев рассказал, что Союз народов Самарской области готовит книгу о культуре и традициях народов губернии. Он презентовал главе региона пилотный образец книги и отметил, что издания будут представлены в Парке дружбы народов.

Губернатор высоко оценил проделанную при подготовке издания работу и качество самого издания, отметив, что оно, безусловно, будет интересно не только жителям, но и гостям региона.