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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Ростислав Хугаев обсудили создание Парка дружбы народов

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем РОО "Союз народов Самарской области" Ростиславом Хугаевым. Стороны обсудили ход работ по созданию Парка дружбы народов.

Проект по созданию Парка дружбы народов реализуется в жилом микрорайоне Волгарь по инициативе Союза народов Самарской области. Он представляет собой архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарском крае. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. Также в парке будут Дом национальностей с концертным залом и ЗАГС.

"Мы стремимся сделать парк достойным", - отметил Ростислав Хугаев.

Также Ростислав Хугаев рассказал, что Союз народов Самарской области готовит книгу о культуре и традициях народов губернии. Он презентовал главе региона пилотный образец книги и отметил, что издания будут представлены в Парке дружбы народов.

Губернатор высоко оценил проделанную при подготовке издания работу и качество самого издания, отметив, что оно, безусловно, будет интересно не только жителям, но и гостям региона.

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