16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Единая Россия" приостановила членство депутата, которого заподозрили в наркопреступлении Самарец возглавил Либертарианскую партию России "Казачья партия" призвала участвовать в голосовании по поправкам Общественная палата и реготделения политических партий подготовят общественных наблюдателей Самарским депутатам предложили обнулить налог на имущество для малого бизнеса

Партии Власть и политика

"Единая Россия" приостановила членство депутата, которого заподозрили в наркопреступлении

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Партия "Единая Россия" приостановила членство депутата районного Совета депутатов из Самары Дениса Штейна.

Напомним, в отношении депутата возбудили уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков. По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта не менее 311,05 г мефедрона.

По словам пресс-служба политического объединения, обвинение в преступлении стало неожиданностью для коллег и знакомых Штейна, а такая мера — приостановление членства в партии применяется всегда при проведении следственных мероприятий в отношении членов "Единой России".

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3