"Единая Россия" приостановила членство депутата, которого заподозрили в наркопреступлении

Партия "Единая Россия" приостановила членство депутата районного Совета депутатов из Самары Дениса Штейна.

Напомним, в отношении депутата возбудили уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков. По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта не менее 311,05 г мефедрона.

По словам пресс-служба политического объединения, обвинение в преступлении стало неожиданностью для коллег и знакомых Штейна, а такая мера — приостановление членства в партии применяется всегда при проведении следственных мероприятий в отношении членов "Единой России".