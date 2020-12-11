СОУНБ устраивает творческую встречу с писателем Алексеем Ивановым

Во вторник, 15 декабря, в 19:00 в СОУНБ (пр. Ленина, 14а) в формате видеоконференции состоится творческая встреча с писателем, автором бестселлеров "Географ глобус пропил" и "Сердце пармы" Алексеем Ивановым.

Мероприятие пройдет в рамках art-talk-проекта "Писатель в библиотеке".

Алексей Иванов - один из самых популярных современных российских писателей. По мотивам его романа "Географ глобус пропил" режиссер Александр Велединский снял фильм. Права на постановку спектакля по мотивам романа выкуплены более чем 50 театрами России.

Из 22 художественных и документальных произведений Алексея Иванова семь уже были экранизированы, а еще четыре готовятся стать кинолентами.

Записаться на видеовстречу с писателем можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону (846) 335-67-12.