Дмитрий Азаров передал новые автомобили для сел Нефтегорского района

В субботу, 12 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Нефтегорском районе передал ключи от новых автомобилей Lada Granta. Одна машина предназначена для офиса врача общей практики в селе Дмитриевка и две для сел Утевка и Бариновка.

"Программа обновления парка автомобильной техники для лечебных учреждений, в первую очередь сельских, на сегодняшний день набрала серьезные обороты в Самарской области, — отметил глава региона. — В этот период мы передаем лечебным учреждениям 166 автомобилей, это продукция нашего автозавода — Niva и Lada Granta.

Один из автомобилей сегодня был передан в распоряжение врачебного офиса, который обслуживает два удаленных от Нефтегорска села — Дмитриевка и Верхняя Домашка, там проживает более 1,5 тыс. человек.

По словам врача общей практики Натальи Синекоповой, подразделение Нефтегорской ЦРБ в Дмитриевке было открыто в 2006 году. Тогда же медикам передали специализированный УАЗ, сейчас машина уже очень старая.

"Наш участок удален на 50 км от райцентра, ближайшая скорая помощь — в Утевке. Новая машина как нельзя кстати. Это реальная помощь", — уверена врач.

Кроме того, обновили и автопарк сельских поселений — Lada Granta получили Утевка и Бариновка. Предавая ключи от автомобилей, Дмитрий Азаров выразил надежду, что в период пандемии машины будут также задействованы для нужд лечебных учреждений района.

"Очень скромные бюджеты у сельских поселений, и все средства тратятся на самые неотложные, важные дела. Поэтому мы также помогаем сельским поселениям обновлять парк техники. Но при этом рассчитываю, что в этот непростой период сельские поселения предоставят возможность использования техники в целях защиты здоровья людей, — сказал губернатор. — И глав поселений я бы хотел попросить, чтобы новые автомобили работали для нужд поселения, а значит — населения. Это самая актуальная на сегодня задача — сохранение здоровья людей".