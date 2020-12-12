Дмитрий Азаров посетил отремонтированную по нацпроекту школу в с. Патровка

В субботу, 12 декабря, в День Конституции РФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы Александр Хинштейн побывали в Алексеевском районе. В селе Патровка они осмотрели школу, которая была переоборудована по нацпроекту "Образование".

На средства, выделенные по нацпроекту, для школы закупили 38 ноутбуков и 2 интерактивные панели. Кроме того, во все классы проведен интернет, скорость которого достигает 100 мегабит в секунду.

"Новое оборудование позволяет развивать не только предметные навыки, но и информационно-коммуникативные. Мы активно используем цифровую образовательную среду для подготовки к ГИА, участвуем в различных онлайн-олимпиадах, проводим онлайн-экскурсии", — рассказала и. о. директора школы Надежда Сторожкова.

В настоящее время в школе обучаются 92 ребенка, причем не только из Патровки, но и из соседних сел — Шариповки, Новотроевки и Гавриловского. Ученики средних и старших классов получают знания в дистанционном формате. Несмотря на это, новые кабинеты не пустуют: в них занимаются младшеклассники, а учителя по ВКС проводят уроки с учениками среднего и старшего звена.

"Сегодня сельский ребенок имеет те же возможности, что и городской. И уровень образования равный. Тем более у нас есть доступ к различным интерактивным ресурсам", — добавила руководитель учреждения.

Обновленные кабинеты пришлись по вкусу и самим школьникам. Ученик 8-го класса Денис Москвин, который сейчас посещает школу для индивидуальных консультаций, отметил, что изучать предметы стало намного интереснее.

"Раньше мы выполняли задания на бумаге, а сейчас учитель нам дает ссылку. Мы по ней переходим и выполняем упражнения. Это очень удобно. Если сделали что-то неправильно, то мы сразу же набираем эти ошибки и еще раз повторяем пройденный материал", — рассказал Денис.

Он предложил губернатору и депутату Госдумы на новых ноутбуках пройти викторину на знание основ Конституции РФ. И Дмитрий Азаров, и Александр Хинштейн без проблем ответили на все вопросы на "пять".

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство школы и учеников, которые принимали участие в составлении викторины, а также подарил ноутбуки, чтобы у педколлектива и ребят было еще больше возможностей для выстраивания высококачественного образовательного процесса.

В завершение осмотра школы Дмитрий Азаров дал старт районной новогодней акции по украшению елок игрушками, сделанными детьми. Также губернатор осмотрел выставку поделок учеников.

Во время визита в Патровку Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн возложили цветы к Мемориалу в честь уроженцев села, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также осмотрели территорию парка, благоустроенного в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий".