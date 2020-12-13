В Самаре подвели итоги регионального хакатона по виртуальной и дополненной реальности

11 декабря в "IT-Cube" — подразделении Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества — выбрали победителей регионального хакатона по виртуальной и дополненной реальности.

Нынешний хакатон собрал ребят от 14 до 18 лет со всей страны, сделав Самарскую область лидером направления. Директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов назвал основные критерии, по которым выбирали лучший проект: "Во-первых, оценивалась идея, которая должна быть действительно полезной, чтобы разработанное приложение решало определенные задачи. Например, проведение экскурсии по виртуальным музеям "Самары Космической". Во-вторых, оценивали качество проработки и законченности продукта, чтобы юные разработчики могли мотивировать, зачем он нужен и кому, то есть определить его целевую аудиторию. В-третьих, имело значение визуальное исполнение".

Задача конкурса — не только выявить лучшие проекты, но и вовлечь подростков в IT-сферу и повысить уровень их инженерно-технологического образования.

Лучшими признали такие проекты, как — "VR Адреналин" ГАПОУ Самарский государственный колледж и "Биологические стенды Aer Vaer" ДТ "Кванториум Нижний Новгород".

Второе место заняли два проекта: "Сольфеджио в VR SHPUL`KE SQUAD" ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ и "Биологические стенды Superusers" ЦТТД "НОВАпарк".

Призерами третьей степени стали: "Оптика в VR Supvol" ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум", структурное подразделение "Кванториум" г. Кировск и "Русские народные Инстаграм маски Вселенная" МБОУ "Школа "Яктылык" с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара.

Дмитрий Санталов и Яна Одинцова — призеры второй степени проекта "Сольфеджио в VR" поделились своим опытом работы над проектом: "Первая трудность, с которой мы столкнулись, — нехватка информации. Многое мы брали из опыта участников нашей команды, которые оканчивали музыкальную школу. Наш проект заключается в том, что пользователь начинает свою игру с комнаты звукозаписи. Перед ним — стол, на котором панель пианино. Постепенно вводится теория начиная с базы: что такое нота, октава. С наплывом информации даются упражнения, которые игрок может выполнять на пианино. Таким образом, можно обучаться музыкальной грамотности на дому, что особенно актуально в период пандемии".

Наставник из города Кировск Валерия Акулова отметила, что подобные хакатоны позволяют подросткам очень сильно вырасти профессионально. У них появляется понимание того, что их увлечение востребовано на рынке.

Алексей Богатов также считает, что VR/AR — это те компетенции, которые только начинают развиваться в нашем мире: "Многие компании сейчас разрабатывают виртуальные шоурумы для того, чтобы человек мог ориентироваться не выходя из дома. В условиях эпидемиологической ситуации это особенно актуально. Что касается подростков, они упрощают свое обучение в школе, выбирая те кейсы, которые помогают им осваивать общеобразовательные предметы с применением новых технологий. Информация из учебников — это одно, а визуальное построение молекулы — другое. За технологиями виртуальной реальности — будущее".

Центр "IT-Cube" был создан в рамках национального проекта "Образование", цель которого — продвижение темы развития инженерно-технологического образования детей. Для реализации подобных форумов требуется специальное техническое оснащение. Оборудование было предоставлено в рамках национального проекта. Хорошие условия позволили воспитанникам более эффективно заниматься проектной деятельностью, осваивать азы профессий, за которыми стоит будущее. Это важный вклад в отечественную экономику, которой необходимы молодые и перспективные специалисты.

Проведение мероприятия стало возможным после формирования разветвленной сети центров "Точка роста" и мини-технопарков, на базе которых обучаются и участники хакатона. Среди них 120 человек из разных регионов России, формирующих 32 команды. География соревнования простирается от Владивостока до Ленинградской области, в том числе охватывает Мурманск и Великий Новгород.