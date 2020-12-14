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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Wink включает праздники и представляет "Новогодний Трасформер"

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервис Wink обеспечит новогодними развлечениями всех желающих. В стране продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия, поэтому праздники безопаснее встречать дома. А Wink поможет создать праздничное настроение и предложит программу развлечений на все каникулы.

Только при подключении в декабре и январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка "Новогодний Трансформер". Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов из собственной коллекции Wink и подписок ViP Play, Disney, more.tv, English Club и других. Первые 30 дней подписка предоставляется бесплатно, а после промо-периода клиенту подключается базовый тариф "Трансформер", который можно настроить под свои предпочтения и платить только за то, что реально смотришь.

Действующим подписчикам Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет "Новогодний" с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами. Этого с лихвой хватит не только на новогодние каникулы, но и на все длинные зимние вечера. Дополнительный бонус — скидка 15% на покупку и аренду фильмов и сериалов, которые не входят в подписку, в том числе на последние премьеры. Предложение действительно для подписчиков тарифных планов "Трансформер", "Максимум", "Премиум", "Для ценителей", "Оптимальный", "Продвинутый", "Максимальный", "КиноViP", "Твой премьерный" и "Для развлечений".

"Главная задача Wink — создать правильное новогоднее настроение. Для этого он предлагает в качестве ингредиентов три сотни телеканалов и 60 тысяч кинофильмов и сериалов разных жанров, лет и стран. Из этого можно создать уникальный "коктейль" — индивидуальную программу досуга на каждый день. Причем она может отличаться для каждого члена семьи — любимые фильмы и сериалы доступны на разных экранах в одно и то же время. Будьте здоровы и помните, что Wink предлагает только безопасные развлечения", — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Полные условия новогодних предложений от видеосервиса Wink — на сайте wink.rt.ru/holiday.

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