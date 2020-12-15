Михаил Задорнов: прибыль банка "Открытие" по итогам 2020 года превысит ориентиры трехлетней стратегии

Несмотря на коронакризис, по итогам 2020 года прибыль банка "Открытие" может превысить ориентиры, заложенные в трехлетней стратегии кредитной организации на 2018–2020 годы. Об этом президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил в интервью "РБК".

По словам Задорнова, рост кредитного портфеля в банке в 2019 году составил 50%, а по итогам 2020-го превысит 30%. "Хотя это медленнее, чем мы хотели расти в 2020 году, может, и хорошо, что мы не нарастили кредитный портфель, который стал бы в этой ситуации (пандемии COVID-19) частично проблемным", — отметил банкир.

Качество кредитного портфеля банка "Открытие" значительно отличается от банков-конкурентов в лучшую сторону. "У нас абсолютно "свежий" портфель. Корпоративный портфель сейчас составляет примерно 1 трлн руб., портфель малого бизнеса на конец 2020 года будет насчитывать 150 млрд руб. Наше преимущество в том, что мы как стартап сформировали портфель в основном в 2019–2020 годах", — подчеркнул глава банка "Открытие". По словам Задорнова, у банка, несмотря на коронакризис, нет ни одного проблемного нового заемщика в корпоративном портфеле за последние полгода.

Динамично развивается и розничный кредитный бизнес банка. Ипотечный портфель "Открытия" к концу года составит около 270 млрд руб. "Ипотечные заемщики традиционно очень аккуратно платят по кредитам. У нас просрочка не превышает 0,5% от всего портфеля. Мы не видим какого-то драматичного ее роста в ипотечном портфеле", — подчеркнул банкир.

Кроме того, банк "Открытие" — один из крупнейших кредиторов-застройщиков на рынке. При таком портфеле около 15% процентного дохода банк зарабатывает именно на ипотеке.

Банкир полагает, что в обозримой перспективе комиссионные доходы будут компенсировать банкам неизбежное сужение маржи. "Правда, к "Открытию" это не относится, потому что мы унаследовали портфель, где было много активов, но кредитный портфель был относительно невелик. В 2018 году кредитный портфель "Открытия" составлял всего 30% от всех активов, к концу прошлого года — уже порядка 45%. К концу текущего года, надеюсь, мы доведем кредитный портфель до 60% от наших активов. И поэтому у нас маржа будет только расти: мы ее увеличиваем за счет роста доли работающего кредитного портфеля на балансе", — подчеркнул глава банка "Открытие".