СОУНБ проведет творческую встречу с поэтом Дмитрием Воденниковым

В четверг, 17 декабря, в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека проведет творческую встречу с поэтом, прозаиком, эссеистом и колумнистом Дмитрием Воденниковым. Мероприятие состоится в рамках областного art-talk-проекта "Писатель в библиотеке", реализуемого при поддержке регионального министерства культуры.

Планируется, что Дмитрий Воденников прочтет самарцам новые стихи, написанные после 10-летнего перерыва. За эти годы автор, назвавший себя "мертвым поэтом", перешел на прозу и колумнистику, писал эссе. Его книга "Воденников в прозе" вошла в лонг-лист премии "Национальный бестселлер" 2019 года.

Записаться на творческую встречу можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону: 335-67-12.

Напомним, ранее Дмитрий Воденников участвовал в мероприятиях СОУНБ, в рамках интернет-проекта "Писатель online".