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Литература Культура

СОУНБ проведет творческую встречу с поэтом Дмитрием Воденниковым

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 декабря, в 15:00 Самарская областная универсальная научная библиотека проведет творческую встречу с поэтом, прозаиком, эссеистом и колумнистом Дмитрием Воденниковым. Мероприятие состоится в рамках областного art-talk-проекта "Писатель в библиотеке", реализуемого при поддержке регионального министерства культуры.

Планируется, что Дмитрий Воденников прочтет самарцам новые стихи, написанные после 10-летнего перерыва. За эти годы автор, назвавший себя "мертвым поэтом", перешел на прозу и колумнистику, писал эссе. Его книга "Воденников в прозе" вошла в лонг-лист премии "Национальный бестселлер" 2019 года.

Записаться на творческую встречу можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону: 335-67-12.

Напомним, ранее Дмитрий Воденников участвовал в мероприятиях СОУНБ, в рамках интернет-проекта "Писатель online".

Дмитрий Борисович Воденников получил титул короля поэтов на фестивале Кирилла Серебренникова "Территория". В 1999 году книга стихов Воденникова "Holiday" вошла в шорт-листы премии Андрея Белого и премии "Антибукер". В минувшем году ему была присуждена премия "Книга года — 2019" в номинации "Поэзия года" за сборник стихов и поэм "Небесная лиса", выпущенный Издательской группой "Азбука-Аттикус". В общей сложности Дмитрий Воденников — автор 11 книг, а также участник коллективных сборников и антологий.

 

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