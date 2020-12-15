Модельная библиотека Новокуйбышевска стала мобильной

В модельной библиотеке "ГородскойИнтеллектЦЕНТР" города Новокуйбышевска состоялась презентация мобильного приложения для читателей. Оно было разработано студентом Самарского Политеха Юрием Кирилиным. Приложение "Здесь читают" позволяет оформлять заявки на читательские билеты, регистрироваться на мероприятия библиотеки, буквально на ходу пользоваться электронным каталогом и заказывать нужные книги.

"Городской ИнтеллектЦЕНТР" был создан на базе Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина города Новокуйбышевска. Средства на модернизацию и открытие библиотеки в новом качестве были выделены в рамках национального проекта "Культура". Сейчас "ГородскойИнтеллектЦЕНТР" — это четыре этажа, заполненных различными SMART-пространствами. В их числе "Детская ЧИТАЛЬНЯ", виртуальный зал "Культура.РФ" для семейных просмотров лекций и спектаклей, IQ-зал для подростков "СОВА", "Цифровой планетарий" и т. д. В залах появились персональные места для работы на компьютере, где есть доступ к электронным ресурсам, прослушиванию аудиокниг.

Современный формат модельной библиотеки потребовал новых методов работы с читателями. Инициативу проявили они сами: постоянный посетитель и участник библиотечных мероприятий Юрий Кирилин предложил создать мобильное приложение, дающее быстрый доступ к ресурсам "ГородскогоИнтеллектЦЕНТРа".

"Название мобильного приложения звучит так же, как слоган нашей библиотеки — "Здесь читают". Сейчас оно выступает как агрегатор ресурсов библиотеки: в нем есть социальные сети, электронный каталог, информация о событиях. Конечно, приложение будет совершенствоваться и видоизменяться. Например, мы планируем добавить такую услугу, как доставка книги на дом читателю", — рассказывает Юрий Кирилин.

По словам разработчика, приложение "Здесь читают" уже доступно для мобильных устройств на платформе Android. В скором времени добавится и версия для iOS.

"В обновленной библиотеке есть все для развития и самообразования. Благодаря нацпроекту "Культура" не только пополнен на 2 500 книг фонд библиотеки, но и появились пространства для комфортного чтения, новые цифровые технологии. Современный мир диктует свои условия, и если жители города привыкли к интернету и мобильным приложениям, значит, мы тоже должны предоставить возможность ими пользоваться. Так библиотеки становятся ближе к читателям", — отметила Ирина Лапина, заместитель директора по развитию библиотечной информационной сети г. о. Новокуйбышевск.