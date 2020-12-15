Бюджет Самарской области принят во втором чтении

Во вторник, 15 декабря, на 60-м внеочередном заседании Самарской губернской думы был принят региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В заседании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, в начале ноября по поручению главы региона проект бюджета, разработанный областным правительством, был вынесен на общественное обсуждение. Уже тогда эксперты и общественники особо отметили, что, несмотря на существенный объем выпадающих доходов из-за непростой экономической ситуации, региональная казна сохранит свою социальную направленность.

В итоговом документе объем расходов на "социалку" — почти 70%. В соответствии с документом большая часть средств заложена на развитие системы образования, здравоохранения, решение вопросов экологии, обеспечение жильем детей-сирот, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку многодетных семей, малоимущих граждан и ветеранов.

Одно из приоритетных направлений — модернизация первичного звена здравоохранения, строительство современных медицинских учреждений, поддержка медработников. Так, только на программу модернизации первичного звена ежегодно на ближайшие три года предусмотрено более 7,5 млрд (2,1 — из федерального бюджета, 5,4 — из регионального) рублей.

На развитие системы здравоохранения на 2021 год запланирована колоссальная сумма. Объем расходов областного бюджета на сферу "Здравоохранение" запланирован в сумме 28,5 млрд рублей. С учетом бюджета ТФОМСа общий объем средств на данное направление составит 58,6 млрд рублей. При этом по поручению губернатора дополнительные средства из резервного фонда правительства будут направлены на обеспечение горячим питанием врачей всех "ковидных" госпиталей региона.

В бюджете 2021 года полностью сохранены принятые ранее социальные обязательства, в том числе — выплаты ветеранам, которые в этом году возвращены по инициативе Дмитрия Азарова. Более того, все меры поддержки будут проиндексированы: общий объем расходов на индексацию в период до 2023 года составляет порядка 170 млн рублей.

"В первую очередь, мы сконцентрировались на полном исполнении всех социальных обязательств. В этот период, когда снижаются доходы бюджета, мы не только сохраняем, но и увеличиваем расходы на социальную сферу, на меры поддержки населения. Если сравнивать те параметры, которые уже заложены, только за счет областных средств по сравнению с 2019 годом, такие меры поддержки увеличены на сумму в 5 млрд рублей. Если же считать цифру суммарно уже с федеральным бюджетом на меры соцподдержки, то на 10 млрд руб. эта цифра возрастает", — акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Также в бюджете большая часть средств предусмотрена на реализацию масштабных проектов по строительству школ, больниц, дорог, благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Таким образом, несмотря на консервативный характер, проект бюджета Самарской области — это бюджет развития.

Во время второго чтения проекта бюджета было озвучено, что доходы бюджета на 2021 год составят более 195 млрд руб., а объем расходов — более 203 млрд рублей. Депутаты поддержали данный проект бюджета, не высказав ни единого голоса "против".

"Я еще раз хочу поблагодарить депутатов за совместную работу по бюджету. Мы приняли в этих сложнейших условиях бюджет развития. Мы не остановили ни одного проекта, который был предусмотрен ранее по строительству детских садов, школ, мостов, новых дорог. Более того, мы опережающими темпами в этом году некоторые дороги ввели на год раньше, потому что выполнили все взятые на себя обязательства и получили поддержку из федерального бюджета", — сказал Дмитрий Азаров, подводя итоги заседания.

По словам губернатора, в этих непростых условиях развивать регион, иметь бюджет развития стало возможным благодаря национальным проектам, инициированным президентом страны Владимиром Путиным.

"Без этого говорить сегодня о развитии нашего региона не пришлось бы. Мы бы, дай Бог, удержали ситуацию на том уровне, на котором она есть. Да, она уже значительно улучшилась в последние годы, но все-таки не хотелось бы топтаться на месте. Двигаться вперед — вот главная задача, которую поставил президент, но, поставив задачу, он обеспечил регионы и соответствующими ресурсами. Вот это и позволяет нам развиваться дальше", — считает Дмитрий Азаров.