Дмитрий Азаров поддержал создание регионального экологического стандарта для предприятий области

Во вторник, 15 декабря в Правительстве Самарской области состоялось заседание общественного совета по экологической безопасности при губернаторе Дмитрии Азарове. В рамках мероприятия глава региона поддержал инициативу депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова о введении регионального экологического стандарта для предприятий, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду. Разработка такого документа — еще один важный шаг для сохранения и оздоровления экологии области в целом, особенно в ее промышленных центрах — таких, как Тольятти.

Экологический стандарт — это свод правил, норм, рекомендаций для производств, которые бизнес обязывается исполнять. Экостандарт носит добровольный характер подписания, но вместе с тем показывает открытость предприятий: владельцы производств возьмут на себя обязательства по соблюдению экостандарта и будут ежегодно проводить соответствующий аудит. Инициативу уже поддержали ряд предприятий региона. "Я также провел переговоры с представителями профильных вузов, общественниками и другими представителями экспертного экологического сообщества. Они готовы включиться в разработку документа", — подчеркнул Волков. Проектным офисом для этой работы при этом может стать Самарская губернская дума, где Денис Волков является зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды — такой вариант предложил Дмитрий Азаров.

"Это очень нужный и важный проект, но для меня очень важно мнение самих предприятий, готовы ли они к такому шагу. И очень хорошо, что есть флагманы, готовые к принятию этого документа", — подчеркнул губернатор.

Для Тольятти, как промышленного центра, принятие экостандарта станет еще одним серьезным шагом по улучшению экологической ситуации. Так, на днях был дан старт созданию в городе системы общественного мониторинга воздуха: Денис Волков лично покупает 20 специализированных мобильных датчиков для создания независимой сети мониторинга ситуации с вредными выбросами. Кроме того, Самарская губернская дума поддержала поправки в бюджет, согласно которым автоград получит более 20 миллионов рублей на новый стационарный пост мониторинга воздуха. Финансирование получат также общественные организации, которые занимаются экологическим просвещением населения.

"Хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Азарова за то, что не оставляет без внимания вопросы сохранения окружающей среды Самарской области в целом и Тольятти в частности", — отметил депутат.