16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Количество запланированных из Курумоча рейсов в Сочи утроилось В Самарской области для строительства моста через Волгу изымут земельные участки РЖД сократили скидку на перевозку нефтепродуктов для самарских НПЗ "Роснефти" Старт строительства Южной обводной дороги в Самаре запланирован на 2021 год Аэропорт Курумоч запустил онлайн-сервис для расчета стоимости отправки груза

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Тольятти появился первый "Умный домофон" от "Ростелекома"

ТОЛЬЯТТИ. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" установил "Умный домофон" в многоквартирном доме Тольятти. Первые смарт-устройства, подключенные к цифровой платформе оператора "Ростелеком Ключ", появились в новостройке жилищно-строительного кооператива "Берег 18А". Воспользоваться услугой смогут 48 семей.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"С цифровыми сервисами создавать безопасное и удобное для жизни пространство намного проще. Система "Ростелеком. Ключ" — это новый уровень комфорта в доме, в подъезде и во дворе. Все необходимые функции сгруппированы в одном приложении, а управлять ими легко, достаточно пары кликов".

Жильцы получили возможность дистанционно открывать двери при помощи мобильного приложения на смартфоне, создавать временные ключи для гостей и настраивать переадресацию звонков на номера телефонов всех членов семьи.

Домофоны оборудованы встроенной камерой и антивандальным корпусом. Видеозаписи хранятся на защищенном сервере в течение семи суток и доступны только владельцам жилья. Клиенты компании смогут просматривать их, а также получать данные обо всех посещениях и звонках в квартиру из личного кабинета.

В дальнейшем жильцам дома будет просто подключить и другие сервисы платформы "Ростелеком Ключ": "Комплексное видеонаблюдение", "Умный шлагбаум", "Умные счетчики", "Wi-Fi на придомовой территории".

Елена Балашова, руководитель департамента информационных технологий и связи администрации Тольятти:

"Для формирования "Умного города" недостаточно внедрить инновационные технологии в инфраструктуру улиц и площадей. Главная задача — качественно изменить жизнь тольяттинцев. Экосистема сервисов "Ростелеком. Ключ" обеспечит комфорт и безопасность тольяттинцев".

Стоимость "Умного домофона" для жителей Самарской области в зависимости от выбранных опций составляет от 20 до 100 рублей в месяц. При одновременном подключении интернета, интерактивного ТВ и домашнего телефона от "Ростелекома" услуга предоставляется бесплатно.

Продукты экосистемы "Ростелеком Ключ" можно установить в любых домах, не только в новостройках. Дополнительная информация о сервисах доступна представителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья Самарской области по телефону 8 800 301 05 50.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3