В Самарской области пройдут новогодние мероприятия в рамках проекта #ЁлкиАрт

С 19 по 30 декабря во всех муниципальных образованиях региона пройдут новогодние мероприятия в рамках проекта #ЁлкиАрт. Праздник в каждом дворе". Это всероссийская акция, организаторами выступают федеральный штаб общественного движения "МыВместе", Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров, Общероссийский народный фронт и другие партнерские организации.

В Самарской области организаторы проекта — региональная ресурсная площадка "Волонтёры культуры. Регион 63" на базе Самарской областной юношеской библиотеки, реализующая в регионе программу "Волонтеры культуры" федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

В Самарской области проект #ЁлкиАрт стартует одновременно на всех площадках-участницах. В рамках официального открытия проекта на главной площадке в Самарской областной юношеской библиотеке состоится творческий мастер-класс, участниками которого станут молодые люди из многодетных семей, а также подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

К мероприятию в онлайн-режиме подключатся участники проекта — волонтёры культуры и жители муниципальных районов региона. Участники мероприятия под руководством арт-терапевта Татьяны Хаминой смогут создать свои уникальные новогодние открытки с пожеланиями и украсить ими свои "#ЁлкиАрт". В завершение проекта будет представлена главная креативная "#ЁлкаАрт", созданная силами участников площадки "Волонтёры культуры. Регион 63", украшенная брендированными шарами. Каждый участник получит от волонтеров культуры новогодний подарок — набор для творчества.

Все мероприятия будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.