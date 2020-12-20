Дмитрий Азаров: каждый может стать Дедом Морозом и подарить ребенку чудо

Перед Новым годом в Самарской области проходит благотворительная акция "Елка желаний" - в 2020 г. уже в 13-й раз. За это время десятки тысяч жителей губернии исполнили мечты детей, подарили им радость и веру в чудеса.

Акция стала популярной во всех регионах страны. Но сама идея родилась именно в Самарской области. Елку украшают открытками с пожеланиями детей-сирот, ребят с ограничениями по здоровью, воспитанников детских домов.

Исполнить заветную детскую мечту может любой житель региона. Участие в акции "Елка желаний" принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

С новогоднего дерева глава региона снял семь открыток с пожеланиями. Мечты у детей самые разные. Например, воспитанник новокуйбышевского реабилитационного центра "Наш дом" Александр Лапаев увлекается музыкой, поэтому мечтает о новой гитаре. А ребенок с ограничениями по здоровью Семен Бучин хочет получить в подарок роликовые коньки.

"Все желания непременно будут исполнены", - подчеркнул губернатор и призвал жителей Самарской области присоединиться к благотворительной акции "Елка желаний".

"Традиция, которая сегодня есть во многих регионах страны, родилась на Самарской земле. Потому что здесь живут добрые, небезразличные люди, для которых нет чужих детей, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем жителям региона. - И в этом году 67 "Елок желаний" поставлены по всей территории Самарской области - в зданиях администраций муниципалитетов, в торговых центрах. Каждый из вас может стать Дедом Морозом и подарить ребенку чудо. Дети высказывают разные пожелания, свои сокровенные мечты и очень простые просьбы о подарках. Я призываю вас принять активное участие в этой благородной благотворительной акции "Елка желаний". Подарите детям чудо в новогоднюю ночь".