Для речвуза построят учебный центр в Куйбышевском районе

У самарского филиала ФГБУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта" появится собственный береговой учебно-тренажерный центр в Куйбышевском районе Самары.

Средства в 6 млн руб. на его проект уже заложили в бюджет 2021 г. Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Пролоббировал выделение средств депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Строительство самого центра начнется в 2022 году.

По словам директора самарского филиала вуза Владимира Маркова, учебный центр в Самаре очень нужен, поскольку в настоящее время самарские студенты и моряки, проживающие в Самарской области, вынуждены практиковаться в Санкт-Петербурге и Астрахани. Предполагается, что комплекс модульных зданий расположится на ул. Западной, рядом со стадионом речвуза.

В береговом учебно-тренажерном центре студенты смогут проходить все необходимые виды подготовки - от оказания первой медицинской помощи и до тренировок по борьбе за "живучесть судна".

Благодаря Александру Хинштейну в прошлом году бывший Самарский речной техникум обрел статус вуза, а вместе с ним и возможности для масштабной перезагрузки. Осенью учебное заведение было аккредитовано по программам высшего образования.

Решение создать на базе речного техникума филиал ВГУВТ было принято по итогам визита в Самару заместителя руководителя Росморречфлота, инициированного Александром Хинштейном. Вскоре учебному заведению передали здание на улице Неверова, началась подготовка к ремонту учебных корпусов на ул. Молодогвардейской.

Уже в начале мая Александр Хинштейн пролоббировал выделение на эти цели транша Росморречфлота в 150 млн рублей.