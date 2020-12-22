Дмитрий Азаров посетил новый концертный зал Поволжского Православного института

В понедельник, 21 декабря, в ходе рабочего визита в Тольятти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Поволжский православный институт, где в ноябре был открыт большой концертный зал.

Вуз имени Святителя Алексия, митрополита Московского, был основан в 2007 году. Институт успел зарекомендовать себя на всероссийском уровне, он является единственным вузом подобного направления в Приволжском федеральном округе и третьим в России.

Ректор Поволжского православного института, отец Дмитрий Лескин показал губернатору выставочный зал с экспозицией работ самарского автора Марии Хосиной, выполненных в технике "батик", а также большой концертный зал.

Помещение на 475 мест начали строить полгода назад и завершили в ноябре. Это долгожданное событие было приурочено к 25-летнему юбилею Православной классической гимназии и 20-летию ее домового храма в честь Всех Святых, в земле Русской просиявших.

В концертном зале установили современное оборудование, большой светодиодный экран. "Это потрясающе, просто красота. Даже не верится, что еще полгода назад здесь была строительная площадка", - поделился впечатлениями губернатор.