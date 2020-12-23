Фонд "Навстречу переменам" провел первое в России инвестиционное импакт-шоу

Tele2 поддержала инвестиционное импакт-шоу фонда "Навстречу переменам" и Impact Hub Moscow, которое собрало на одной площадке инвесторов и авторов импакт-стартапов. Здесь состоялся онлайн-финал программы "Навстречу импакт-инвестициям" и дискуссия профессиональных инвесторов о рынке импакт-инвестиций в России. Лучшими оказались проекты сети для раннего изучения иностранных языков, пансионат для комфортного проживания пожилых людей и центр социальной адаптации детей с особенностями развития.

"Навстречу импакт-инвестициям" — образовательная программа для социальных предпринимателей, направленная на развитие этого инновационного финансового инструмента. Он помогает социальным предпринимателям найти деньги на реализацию своего проекта, инвесторам — получить доход, обеим сторонам — решить конкретную социальную проблему и достичь измеримых изменений в обществе.

Зрители трансляции импакт-шоу фонда "Навстречу переменам" и Impact Hub могли оценить инвестиционный потенциал импакт-проектов и их вклад в решение социальных проблем. Предприниматели представили свои проекты опытным инвесторам. У каждого участника было 5 минут, чтобы рассказать о бизнес-идее, ее социальном эффекте и финансовых показателях. Эксперты и инвесторы проанализировали проекты с точки зрения инвестиционного потенциала и сформировали рейтинг победителей:

1. "Полиглотики" — сеть детских языковых центров из 130 филиалов с 14-летним опытом в области раннего изучения иностранных языков, разработки собственных программ и методик.

2. Федоровский пансионат, деятельность которого направлена на обеспечение пожилых людей комфортным безопасным проживанием с необходимым уходом по доступным ценам.

3. "Светлый город" — центры социальной адаптации и психолого-педагогической коррекции для детей с особенностями.

4. "Гудсёрфинг" — сервис для развития волонтерского туризма в России и мире.

5. "Наследники" — детский сад, школа развития и центр социальной адаптации для детей с инвалидностью и ОВЗ.

6. MDinc — IT-компания, занимающаяся разработкой методов лечения нервных болезней при помощи технологий дополненной реальности, машинного обучения и компьютерного зрения.

7. Older — сервис романтических знакомств для старших горожан от команды Young Old.

8. Проект "Независимость" — интерактивные научно-познавательные семинары и программы для профилактик.

В ходе импакт-шоу эксперты обсудили перспективы рынка импакт-инвестиций в телестудии. По их мнению, он находится на этапе становления, но имеет потенциал к росту. В шоу принимали участие эксперты: Мария Аксенова, президент Ассоциации экспортеров образования; Александр Горный, венчурный инвестор и сооснователь United Investors, Сергей Дашков, бизнес-ангел и сооснователь клуба венчурных инвесторов Angelsdeck; Владислав Глинберг, венчурный инвестор и генеральный директор "Старт Инвест"; Юрий Войцеховский, член совета директоров инвестиционной компании ТРИНФИКО; Сергей Ореханов, директор Ассоциации участников инновационного и венчурного финансирования.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд "Навстречу переменам" с 2012 года. За время работы участниками программ организации стали более 300 проектов, а ее подопечные изменили к лучшему жизнь около 400 тыс. тысяч детей и подростков.