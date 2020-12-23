СОУНБ представит лекцию Дениса Либстера о сочинении сказок

В четверг, 24 декабря, в 19:00 в СОУНБ состоится видеолекция Дениса Либстера "Ловись, сказка, большая и маленькая: секреты сочинительства для детей и взрослых" в рамках проекта "Умный четверг".

Денис Либстер - самарский журналист, редактор, писатель-сказочник, основатель проекта "Мастерская сказки". Он расскажет, почему людям так нравится мир сказки, поделится секретами мастерства. Где искать героев для своих историй? Какие вопросы помогают сказочникам и писателям найти неожиданные сюжетные повороты? Как сказка может помочь детям и взрослым и откуда появился термин "сказкотерапия"?

Посмотреть видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook.

Напомним, с лекциями проекта "Умный четверг" можно ознакомиться на Youtube-канале областной научной библиотеки.