Самара-2021: где построят новые школы, детсады, спортплощадки

За последнюю трехлетку областной центр преобразился. В первую очередь это касается развития социально значимой инфраструктуры — детских садов, школ и спортивных объектов. Разбираемся, каких результатов удалось добиться к концу 2020 года, какую роль в этом сыграли депутаты городской думы и какие преобразования ждут Самару в будущем.

Школы нового времени

Проблема нехватки школ возникла в Самаре в 90-е годы, вспоминает спикер городской думы Алексей Дегтев. Но реально решаться начала совсем недавно. Первые новые школы за последние десятилетия открылись в 2016 году в Крутых Ключах и Волгаре. С этого момента процесс строительства и реконструкции общеобразовательных учреждений в городе не прекращается.

Сейчас в областном центре развернуты две масштабные стройки. Возводится школа в микрорайоне Новая Самара поселка Мехзавод. Параллельно с этим активными темпами идет строительство первого корпуса на 600 мест школы на Пятой просеке.

По мнению Алексея Дегтева, это большой прорыв, что в Самаре начали строиться учебные заведения.

"Изменения налицо, тем более, если учесть, что десятилетиями ничего не происходило", — говорит спикер гордумы.

В 2020 году во многих школах города провели капитальный ремонт.

Составлен план действий на ближайшие несколько лет. Помимо строительства второго корпуса школы с детским садом на Пятой просеке, которое начнется в 2021 году, запланировано возведение общеобразовательного учебного заведения на территории бывшей воинской части в Октябрьском районе города. На пересечении пр. Масленникова и ул. Скляренко планируют построить школу на 1 360 мест. В будущем общеобразовательная школа появится в микрорайоне Волгарь. Все это — проекты ближайшего будущего.

Не забывают городские власти и о проблеме нехватки мест в детских садах. В этом году на полную мощность заработали новые дошкольные учреждения в Самаре — на улицах Ратнера, Ташкентской и Алма-Атинской. После капитального ремонта, проведенного в 2019 году, распахнули свои двери здания бывших детских садов, возвращенных в систему дошкольного образования, — на улицах Карла Маркса и Ново-Вокзальной. Все вместе это позволило сократить дефицит на 1200 мест, из которых 320 — ясельные.

Также в 2020 году введен в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Волгарь, рассчитанный на 215 мест, из которых 55 — ясельные. Строится детский сад на 112 мест (в том числе 20 — ясельных) на улице Подшипниковой, 27. Ранее на этом месте располагалось аналогичное ведомственное учреждение, которое было заброшено. Строительство завершат в 2021 году.

Эти цифры вызывают гордость, говорит спикер гордумы Самары.

"Горжусь, что для дошкольников в нашем городе построен и капитально отремонтирован уже не один десяток детсадов", — комментирует Алексей Дегтев.

В гордуме уверены: дети должны получать дополнительное образование и развитие, например, в спортивных секциях. Занятия физкультурой на свежем воздухе и в зале формируют у них бережное отношение к своему здоровью. Эта тема актуальна и для взрослого поколения, поэтому в Самаре в последние годы ведется активное строительство спортивных объектов.

В Самаре открывают новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Уже в следующем году начнется строительство современного бассейна в Куйбышевском районе. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс должен появиться в будущем и в поселке Прибрежный Красноглинского района. Сейчас разрабатывают ряд проектов по строительству ФОКов, в том числе на базе стадиона "Заря".

Отдельное направление — создание универсальных спортивных площадок при школах. В зависимости от размера территории строят внесезонное мини-футбольное поле либо хоккейный корт. Там, где места не хватает, разбивают волейбольную, баскетбольную площадки, обустраивают место для занятий настольным теннисом.

Эти меры должны способствовать тому, чтобы спорт становился нормой жизни с детства, считает Алексей Дегтев.

"В Самаре 152 образовательных учреждения с собственными территориями. В последние годы на них активно строят комплексные спортплощадки благодаря участию региона в программе "Развитие физической культуры и спорта". Всего за 10 лет при школах города построено больше 85 спортплощадок, пять из них — в этом году", — комментирует спикер думы областного центра.