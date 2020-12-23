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Губернатор Власть и политика

Константин Титов получил звание почетного гражданина Самарской области

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о награждении званием "Почетный гражданин Самарской области" заместителя председателя Общественной палаты региона, экс-губернатора Константина Титова.

Звание присвоено за значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области и плодотворную деятельность, способствующую повышению известности и авторитета Самарской области в Российской Федерации и за рубежом.

Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено также президенту Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нине Косаревой за заслуги в общественной деятельности и значительный вклад в развитие здравоохранения.

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