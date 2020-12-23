25 декабря состоится финал конкурса буктрейлеров "Мистер Букер"

В пятницу, 25 декабря, в 16:00 в Самаре состоится финал областного конкурса буктрейлеров "Мистер Букер".

Подведение итогов и оглашение списка призеров пройдет онлайн в официальной группе конкурса. В 2020 г. в шорт-лист попали 22 работы участников, увидеть их можно по ссылке.

Конкурс буктрейлеров "Мистер Букер" проходит в СОУНБ второй год. Он собрал более 160 видеороликов, посвященных любимым книгам. Участники - профессиональные и непрофессиональные режиссеры, кинооператоры, сценаристы, актеры из Самарской области - присылали свои работы в СОУНБ.

В жюри конкурса в 2020 г. вошли художественный руководитель театра "Город" Константин Грачков; писатель, номинант литературной премии "Дебют" Андрей Олех; режиссер ГТРК "Самара", преподаватель Самарского университета по направлению "Телевидение" Сергей Ерышев.