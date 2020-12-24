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В регионе могут ограничить продажу алкоголя в местах народных гуляний

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель начальника полиции ГУМВД России по Самарской области Юрий Дмитриев в четверг, 24 декабря, попросил поручить главам муниципалитетов ограничить продажу алкоголя около мест народных гуляний в период новогодних праздников.

Кроме того, муниципалитетам нужно провести проверки точек по продаже хвойных деревьев и привлечь максимальное количество добровольных дружин для патрулирования улиц в праздники, было отмечено на совещании с главами муниципальных образований региона.

В связи со сложными санитарно-эпидемиологическими условиями с 31 декабря по 10 января праздничных развлекательных мероприятий в регионе не запланировано, но некоторые самарцы выйдут на традиционную прогулку в новогоднюю ночь.

По прогнозам правоохранителей, гуляния ожидаются в 96 местах, в частности, на площади Куйбышева и территории возле стадиона "Самара Арена". Там будут установлены металлодетекторы и дежурные посты.Также в ночь с 6 на 7 января на 297 объектах Русской Православной Церкви в 160 населенных пунктах губернии ожидаются праздничные богослужения.

"Все эти предложения предлагаю включить в протокол, они абсолютно обоснованы и разумны, — сказал Виктор Кудряшов. — Рекомендую муниципалитетам принять нормативные акты, которые ограничат торговлю алкоголем вблизи традиционных мест массового отдыха в праздничные дни".

Министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что все медицинские учреждения области будут работать в праздничные дни в том же режиме, в каком работают последние 9 месяцев. Как и Юрий Дмитриев, министр в своем выступлении подчеркнул необходимость ограничения продажи алкоголя в праздничные дни.

"Очень важно, чтобы в эти новогодние праздники наше население как можно меньше употребляло алкоголь. Рост потребления спиртного приводит к повышению травматизма, а система здравоохранения и без того перегружена", — отметил Армен Бенян.

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