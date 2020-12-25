Благотворительные фонды "Хорошие истории" и "Самарская губерния" подвели итоги 2020 года

В четверг, 24 декабря, в Ресурсном центре добровольчества Самарской области состоялось заседание руководящих органов благотворительного фонда "Хорошие истории" и регионального благотворительного фонда "Самарская губерния".

На встрече с членами правления и попечительских советов фондов состоялось подведение итогов деятельности фондов в 2020 году.

Несмотря на сложности, в уходящем году фондам удалось реализовать значимые благотворительные проекты как на региональном, так и на федеральном уровне.

Благотворительный фонд "Хорошие истории" с начала года успешно реализует региональный проект "Культура благотворительности: прозрачность и профессионализм НКО, противодействие мошенничеству". В реализации проекта задействованы пять территорий Самарской области, которые освещали тему мошенничества в благотворительности, как правильно помогать некоммерческим организациям. Более 43 некоммерческих организаций региона получили знания о том, как рассказывать о своей работе жителям города и привлекать их к своей деятельности.

В конце года стартовал проект "НКО и экономические возможности для местных сообществ", направленный на создание социальных площадок в сельских районах и малых городах Самарской, Ульяновской и Оренбургской области. Лидерами площадок станут активные женщины, которые занимаются социальными проектами и объединяют вокруг себя жителей своей территории.

"Одним из главных направлений в рамках нашей работы является личное участие людей в социальных процессах. Мы находим лидеров на территориях, которые готовы реализовать свои идеи и объединять сообщество. Мы, как фонд местного сообщества привлекаем и объединяем ресурсы чтобы выстраивать эффективные и постоянно развивающиеся проекты", — рассказала исполнительный директор БФ "Хорошие истории и РБФ "Самарская губерния" Татьяна Акимова.

Важнейшим проектом в 2020 году стало направление заботы о старших. В марте была создана коалиция НКО "Забота рядом", которая объединила вокруг себя 300 организаций из 65 регионов России и представителей Казахстана, Эстонии и Кыргызстана. Участники коалиции привлекают соседские сообщества и добровольцев в организации помощи пожилым людям, находящимся долгое время в самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. За 10 месяцев работы коалиции 91 000 граждан старшего возраста получили необходимую помощь и заботу.