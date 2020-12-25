В Самарской области составили рейтинг самых популярных смартфонов 2020 года

Tele2 проанализировала предпочтения самарских клиентов при выборе смартфонов. Покупатели в этом году более ответственно подходят к выбору устройств: лишь треть клиентов приходит в салоны за определенным брендом, большинство же делают выбор исходя из возможностей гаджета и его стоимости. Средний чек за мобильный телефон в Самарской области в 2020 году составил 15 000 рублей.

Согласно исследованиям ВЦИОМ, смартфоны входят в тройку самых желанных подарков у россиян в 2020 году. По данным Tele2, в уходящем году важными характеристиками для пользователей стали размер экрана не менее 5,5 дюймов, камера от 13 МП и объем внутренней памяти не менее 32 Гб. Покупатели обращают внимание на качество воспроизведения мультимедиа и время работы устройства без подзарядки, поэтому выбирают смартфоны с емкостью аккумулятора не менее 4000 мА/ч. Также клиенты предпочитают устройства с модулем NFC, который позволяет осуществлять бесконтактную оплату.

Лидерами продаж в этом году оказались устройства в ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей, на них приходится 40% покупок. Самым популярным гаджетом в Самарской области стал Honor 9x с аккумулятором 4000 мА/ч, основной выдвижной камерой 48 МП и фронтальной на 16 МП, а также скромным энергопотреблением. Он объединяет самые важны для покупателей качества: мультифункциональность и доступную цену. На втором месте Samsung А21S с ярким дисплеем, автономной работой без подзарядки до 48 часов, фронтальной камерой 13 МП. Из бюджетных моделей жители региона предпочитают купить недорогой смартфон Huawei Y5 с интеллектуальной технологией энергосбережения и мощным процессором.

Из новинок среди смартфонов флагманом становится игровой смартфон Теchно camon 15 pro, релиз которого состоялся в России в августе. Мобильный телефон оснащен функцией быстрой зарядки, мощным процессором для быстрой загрузки самых массивных приложений, радует качеством изображения, а динамики отличным звуком. Сейчас купить смартфоны в Самаре и Тольятти со скидками от 20 до 50% можно в любом салоне связи Tele2. В рознице продолжают действовать несколько акций на ведущие бренды, в том числе на новый iPhone 12. Новогоднее настроение создадут комплименты для покупателей: новогодние открытки, комплекты праздничной упаковки, а также цифровые подарки — маски дополненной реальности для Instagram.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"В этом году существенно выросли требования, которые покупатели предъявляют к смартфонам. Из полезного гаджета, позволяющего скрасить досуг и частично заменить компьютер, они стали настоящим рабочим и платежным инструментом для большинства россиян. В результате клиентам сейчас важны не только дизайн и функциональность, но и продолжительность работы устройства и регулярность обновления его системы. Модельный ряд смартфонов в розничной сети Tele2 постоянно пополняется с учетом потребностей наших клиентов, в салонах всегда можно выбрать полезные подарки по выгодным ценам".