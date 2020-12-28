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Онлайн-кинотеатр МегаФон ТВ представил топ-10 новогодних фильмов

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ, в этом году американская рождественская комедия 1990 года "Один дома" обогнала в киночарте региона российский новогодний альманах "Елки". Традиционно такие фильмы создают атмосферу праздника, что особенно актуально в этом году. Грядущие январские каникулы должны побить рекорды просмотров на фоне роста популярности онлайн-кинотеатров. По прогнозам аналитиков МегаФон ТВ, количество пользователей приложения к концу года увеличится на четверть.

Фото: pexels.com

Топ-10 новогодних фильмов

В список самых популярных праздничных фильмов, которые смотрели в течение года пользователи сервиса в Самарской области, вошли зарубежные и российские семейные комедии, фантастика, мелодрамы. В первую десятку попали две первые части фильма "Один дома", "Елки 3" и культовый новогодний советский фильм "Ирония судьбы, или с легким паром".

В списке самых популярных праздничных фильмов в Самарской области:

  1. Рождество на двоих
  2. Новогодний ремонт
  3. Отпуск по обмену
  4. Один дома, Один дома -2
  5. Иван Васильевич меняет профессию
  6. Здравствуй, папа, Новый год
  7. Ёлки 3
  8. Рождество
  9. Необыкновенная история на Рождество
  10. Ирония судьбы, или с легким паром

Что еще смотрят в Самаре?

Жители региона и областной столицы поднимают настроение не только полнометражным кино — популярны также сериалы, телевидение и мультфильмы. Главными телеканалами, которые посмотрели пользователи МегаФон ТВ в новогодние каникулы этого года были Первый, СТС и Россия 1. Среди сериалов этого года лидируют: "Гранд", "Фитнес" и "Содержанки". А самыми востребованными новогодними мультипликационными фильмами для детей по данным сервиса стали:

  1. "Гринч"
  2. "Рождественская история"
  3. "Король-лев"

Киноновинки

Специально к наступающему празднику МегаФон ТВ предложил самые долгожданные премьеры этого года. Так, на сервисе стартовал показ фильма "Довод", который стал одним из главных рекордсменов в кинотеатрах России. Также пользователям доступна новая солнечная комедия прямиком из Сочи — "Непосредственно Каха" эксклюзивно в подписке START. А ближе к концу декабря появятся другие голливудские и отечественные премьеры.

Как смотреть выгоднее?

Для желающих смотреть киноновинки, любимые фильмы и сериалы в течение всего следующего года по выгодной стоимости сервис подготовил акцию — подписку на весь 2021 год за 2021 рубль. В акции участвуют пакеты "Кино по подписке", "START", "More.tv", "Большой детский". При этом абоненты МегаФона экономят интернет-трафик при просмотре.

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