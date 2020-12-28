Дмитрий Азаров потребовал отчета о борьбе с коронавирусом в Богатовском районе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал отчета о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Богатовском районе, где фиксируется один из наиболее высоких показателей заболеваемости.

"После праздников служебную записку с анализом о деятельности местной власти в муниципалитете мне на стол", — поручил Глава региона в понедельник, 28 декабря, на заседании оперативного штаба.

Напомним, ситуация в Богатовском районе также разбиралась на предыдущем заседании штаба. По состоянию на 22 декабря там отмечался наибольший показатель заболеваемости. Тогда сообщалось, что 51,8% заболевших приходится на работающее население, из них более 35% — пенсионеры.