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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров потребовал отчета о борьбе с коронавирусом в Богатовском районе

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал отчета о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Богатовском районе, где фиксируется один из наиболее высоких показателей заболеваемости.

"После праздников служебную записку с анализом о деятельности местной власти в муниципалитете мне на стол", — поручил Глава региона в понедельник, 28 декабря, на заседании оперативного штаба.

Напомним, ситуация в Богатовском районе также разбиралась на предыдущем заседании штаба. По состоянию на 22 декабря там отмечался наибольший показатель заболеваемости. Тогда сообщалось, что 51,8% заболевших приходится на работающее население, из них более 35% — пенсионеры.

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