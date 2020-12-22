Заболеваемость коронавирусом в Самарской области за неделю стала выше на 6%

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на 51-й неделе выросла на 6% к предыдущей неделе, а число случаев ОРВИ и пневмонии настолько же снизилось, доложила на заседании оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

С 1 сентября 2020 г. количество заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения в области составило 622,89. В 25 муниципальных районах показатель заболеваемости превышает среднеобластное значение. Выше 1000 на 100 тысяч населения - в 13 районах, в том числе в Богатовском, Пестравском, Большеглушицком, Хворостянском, Большечерниговском. Наиболее низкие показатели - В Волжском, Сызранском, Ставропольском районах, Тольятти.

Наибольший показатель отмечается в Богатовском районе. По поручению главы региона Дмитрия Азарова был проведен детальный анализ ситуации в этом муниципальном образовании. 51,8% заболевших приходится на работающее население, из них более 35% - пенсионеры. Достаточное количество случаев, выявленных на территории района, в пересчете на 100 тысяч населения дают такой показатель.

На прошедшей неделе в Самарской области снизилась заболеваемость в трех возрастных группах (на 100 тысяч населения): 1-6, 7-14, 15-17 лет. В остальных возрастных группах наблюдается рост.