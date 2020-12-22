16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коронавирус 22 декабря в регионе: 304 заболевших и 290 выздоровевших Заболеваемость коронавирусом в Самарской области за неделю стала выше на 6% В регионе от гриппа привито более 57% населения, от Covid-19 - более 3,4 тыс. человек Прокуратура ведет проверку по сообщению о ребенке, пострадавшем из-за вакцины от полиомиелита В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 305 человек

Здравоохранение Общество

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области за неделю стала выше на 6%

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на 51-й неделе выросла на 6% к предыдущей неделе, а число случаев ОРВИ и пневмонии настолько же снизилось, доложила на заседании оперштаба руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

С 1 сентября 2020 г. количество заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения в области составило 622,89. В 25 муниципальных районах показатель заболеваемости превышает среднеобластное значение. Выше 1000 на 100 тысяч населения - в 13 районах, в том числе в Богатовском, Пестравском, Большеглушицком, Хворостянском, Большечерниговском. Наиболее низкие показатели - В Волжском, Сызранском, Ставропольском районах, Тольятти.

Наибольший показатель отмечается в Богатовском районе. По поручению главы региона Дмитрия Азарова был проведен детальный анализ ситуации в этом муниципальном образовании. 51,8% заболевших приходится на работающее население, из них более 35% - пенсионеры. Достаточное количество случаев, выявленных на территории района, в пересчете на 100 тысяч населения дают такой показатель.

На прошедшей неделе в Самарской области снизилась заболеваемость в трех возрастных группах (на 100 тысяч населения): 1-6, 7-14, 15-17 лет. В остальных возрастных группах наблюдается рост.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3