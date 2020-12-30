Дмитрий Азаров: "Хочу поблагодарить всех своих земляков, что они не пали духом"

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера, отметив, что жители региона достойно проходят все трудности. 2020 год не стал исключением.

"Я еще раз хочу поблагодарить всех своих земляков за то, что они не пали духом, что не опустили рук, что и в этих условиях доказывали свое право быть лидерами. Я думаю, что это в характере моих земляков. Мы будем доказывать это вновь и вновь", - сказал глава региона в интервью ТРК "Губерния".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что самарцы не в первый раз успешно отвечают на брошенные им вызовы. Глава региона привел в пример 2018 год, когда Самара принимала чемпионат мира по футболу. Именно тогда область доказала руководству страны и всему миру, что может справляться с задачами самого высокого уровня.

А еще через год, в 2019-м, всего за девять месяцев в Самаре возвели здание Шестого кассационного суда. Сейчас он является крупнейшим судом кассационной инстанции в России.

"Мы получили его сюда, став вместе с "апелляцией" арбитражной (Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд. - Прим. ред.) де-факто судебной столицей Поволжья. Напомню, ведь сначала суд планировался в соседнем субъекте Российской Федерации. Нам пришлось и здесь победить. Как победить когда-то, доказывая необходимость прохождения международного транспортного коридора Европа - Западный Китай именно через Самарскую область", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что региону удалось добиться внесения изменений в транспортную стратегию России.

"Сегодня руководство страны доверяет Самарской области все новые и новые масштабные проекты. Понимает, что мы действительно не на словах, а на деле - опорный край державы", - подчеркнул Дмитрий Азаров.