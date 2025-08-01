Туристические возможности Самарской области презентовали в Санкт-Петербурге

В Невской Ратуше при поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга состоялась презентация туристического потенциала Самарской области. Мероприятие собрало ключевых игроков туриндустрии Северной столицы: руководителей туроператорских компаний, туристских информационных центров, коллективных средств размещения и других представителей сферы гостеприимства.
Мероприятие стало новым шагом в продвижении туристического потенциала Самарской области на федеральном уровне. Напомним, ранее рекламная кампания, рассказывающая о туристических достопримечательностях региона, стартовала в Москве. Брендированный двухэтажный туристический автобус с середины июля курсирует по центру столицы. Задачи развития внутреннего туризма и продвижения туристического потенциала области на федеральном уровне обозначил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В ходе презентации, подготовленной для туристического сообщества Санкт-Петербурга, особое внимание было уделено национальному туристскому маршруту "Жигулевские выходные", который знакомит гостей с живописными пейзажами Жигулевских гор. Маршрут включает посещение Самары, Тольятти, Сызрани, национального парка "Самарская Лука", дегустацию местных деликатесов и активные виды отдыха на природе.
Туроператоры Санкт-Петербурга и Ленинградской области высоко оценили потенциал Самарского региона. В сентябре запланирован ответный визит представителей туриндустрии Северной столицы в Самарскую область для знакомства с ее инфраструктурой и ключевыми локациями.
Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева подчеркнула: "Повышаем узнаваемостью туристического бренда. Уверена, что наше сотрудничество позволит привлечь больше гостей в Самарскую область и сделать путешествия по региону еще интереснее и комфортнее".
Последние комментарии
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️