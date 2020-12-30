СОУНБ открывает книжный киоск

В СОУНБ начал работать книжный киоск. На сайте библиотеки можно приобрести интересные издания, по разным причинам списанные из фонда.

В киоске есть литература по истории, философии, психологии, религии и другим направлениям, а также словари и справочники. Особый интерес представляют книги, которые выпускались малыми тиражами.

Для букинистов будут интересны "Антoлoгия сoциальнo-экoнoмическoй мысли в Рoссии. Дoревoлюциoнный периoд" (2000 г.); Георг Вильгельм Фридрих Гегель, "Лекции пo филoсoфии истoрии" (2000 г.); Вильям Похлебкин, "Междунарoдная симвoлика и эмблематика" (1989 г.).

Полный перечень книг вы найдете по ссылке. Диапазон цен от 50 до 1200 рублей. Ассортимент киоска будет постоянно пополняться.

Чтобы приобрести понравившиеся книги, нужно войти в личный кабинет или зарегистрироваться на сайте, переложить покупку в корзину и оплатить банковской картой.

Выбранные издания могут храниться три календарных дня, ожидая оплаты, позднее они вернутся в общий каталог киоска. Приобретенную литературу можно забрать в СОУНБ по адресу: пр. Ленина, 14а, 1 этаж (центральный вход) во вторник и воскресенье с 10:00 до 18:00, а также со среды по субботу с 9:00 до 20:00.