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В январе на боевое дежурство в Самарской области заступит ЗРК С-400 "Триумф"

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В конце января 2021 года новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство в Самарской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, в ноябре 2020 года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области зенитный ракетный полк принял на вооружение ЗРК С-400 "Триумф". В начале декабря расчеты С-400 "Триумф" провели начальные боевые стрельбы, в ходе которых обнаружили ракету-мишень "Кабан", имитирующую оперативно-тактическую ракету, отработали сопровождение, и на высоте более 15 километров цель была успешно уничтожена.

"Новый полковой комплект уже прибыл в Самарскую область и в конце января заступит на боевое дежурство", — сказал командир дивизии противовоздушной обороны 14 армии ВВС и ПВО генерал-майор Олег Никаноров.

Он добавил, что в 2020 году зенитный ракетный полк принял участие в более 20 тактических и тактико-специальных учениях.

Дивизия противовоздушной обороны Центрального военного округа со штабом Самаре имеет самый большой охват воздушной границы среди всех соединений ПВО Вооруженных Сил России. Её подразделения дислоцированы в более 10 регионах Поволжья и Урала. На вооружении дивизии состоят ЗРК С-400 "Триумф" и С-300, зенитно-пушечные ракетные комплексы "Панцирь-С", радиолокационные станции РЛС "Небо-М" и "Небо-У", "Каста-22", "Терек", "Десна".

Дивизия известна тем, что её полк 1 мая 1960 года открыл боевой счёт зенитных ракетных войск ПВО Советского Союза, уничтожив в уральском небе высотный самолёт-разведчик США Lockheed U-2 капитана ЦРУ Фрэнсиса Пауэрса.

 

 

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