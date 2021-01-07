Дмитрий Рогозин: "Изготовление отсеков ракеты "Союз-5" идет с большим опережением"

Гендиректор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в Фейсбуке рассказал о ходе изготовления на самарском РКЦ "Прогресс" деталей новой ракеты-носителя "Союз-5" для начала наземных испытаний.

По его словам, полностью готова силовая часть и в ближайшее время начнется установка кронштенов под приборы, фиксаторов кабелей и т. д. Также на предприятии начали варить бак окислителя первой ступени.

"Планирую начать летные испытания этой машины в 2023 году. Это будет красивая и мускулистая машина, демонстрирующая новый этап развития отечественной ракетно-космической отрасли", - отметил глава Роскосмоса.

Напомним, разработкой ракеты "Союз-5" ("Иртыш") занимаются РКК "Энергия", самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М.В.Хруничева. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска. Ее элементы и технологии планируется использовать в первой ступени создаваемой в РФ сверхтяжелой ракеты.