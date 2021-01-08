Самарские старшеклассники возвращаются к очному обучению

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о возобновлении очного обучения для старшеклассников.

"Родителям обещал, что как только позволит ситуация, дети вернутся в школы. Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и Минздравом", - написал Дмитрий Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона добавил, что другие ограничительные меры продолжают действовать.

"Соблюдайте требования — мойте руки, носите маски и держите соцдистанцию. Также позаботьтесь о близких, кому 65 лет и больше, и расскажите им, что сейчас жизненно необходимо соблюдать самоизоляцию. Только от внимательности каждого из нас к себе и окружающим будет зависеть, как скоро вернёмся к привычной жизни", — отметил глава региона.

Напомним, ученики 6-11 классов из-за ситуации с распространением коронавируса были переведены на дистанционное обучение с 9 ноября.