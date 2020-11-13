В Самарской области школьникам продлили дистанционное обучение

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В пятницу, 13 ноября, в эти минуты в Самаре проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем было принято решение продлить дистанционное обучение для учеников 6-11 классов.