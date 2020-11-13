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Образование Общество

В Самарской области школьникам продлили дистанционное обучение

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 13 ноября, в эти минуты в Самаре проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нем было принято решение продлить дистанционное обучение для учеников 6-11 классов.

Дистанционное обучение продлено еще на неделю — до 22 ноября.

Кроме того, вузам и учреждениям среднего профобразования поступили рекомендации проводить лекции также удаленно. На очном режиме останется практика.

Напомним, ранее ученики 6-11 классов были переведены на дистанционное обучение на неделю с 9 ноября. "Дистанционное обучение вводится пока на неделю с возможной пролонгацией", — отметил глава региона Дмитрий Азаров на заседании оперштаба 3 ноября.

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