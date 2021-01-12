Губернатор поручил минздраву выработать рекомендации для родителей школьников по получению медсправок

В понедельник, 11 января, на заседании оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области обсуждался вопрос организации очного обучения.

С 11 января оно началось во всех 707 образовательных учреждениях региона. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил: во всех учреждениях допуск организован через 2-4 входа, проводится обязательная термометрия, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, расписание занятий составлено так, чтобы минимизировать контакты. Массовые мероприятия в образовательных учреждениях запрещены.

В связи с началом очного обучения региональный Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за допуском в образовательные организации как сотрудников, так и обучающихся. В случае отсутствия 20% и более детей, согласно санитарным правилам, решение о приостановлении образовательного процесса принимается в каждом конкретном учебном учреждении.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что от родителей поступает много вопросов относительно справок, которые необходимо предоставить в школу, если ребенок пропустил занятия. Что делать, если пропущен один или два дня — не по болезни, а по семейным обстоятельствам? Как получить справку по выздоровлении, если визит с ребенком в поликлинику — это риск заболеть снова?

"С одной стороны, если ребенок пропустил школу один день по семейным обстоятельствам — справка не требуется, но если его не было два дня — может быть, это уже заболевание. Тревог здесь много, в первую очередь за здоровье детей. С другой стороны, абсолютно правильно, что если ребенок болел, то в школу он приходит только по предъявлении справки", — отметил губернатор.

Он поручил областному минздраву совместно с министерством образования региона и департаментом информационных технологий и связи выработать четкие рекомендации для родителей по вопросу получения таких справок, в том числе предусмотреть возможность дистанционного взаимодействия с поликлиникой.