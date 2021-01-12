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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Яндекс", видеосервис Wink и "Матч ТВ" покажут сезон НХЛ 2020/21

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Яндекс" договорился с партнерами о трансляциях сезона 2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 14 января 2021 года матчи можно будет смотреть на "Яндексе", в видеосервисе Wink и на канале "Матч ТВ".

Пользователи подписки "Яндекс.Плюс" и подписчики Wink смогут посмотреть все матчи регулярного чемпионата, плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы, "Матч ТВ" покажет избранные игры. Новый сезон НХЛ начнется 13 января 2021 года (первый матч состоится в 01:30 14 января по московскому времени).

На "Яндексе" и в видеосервисе Wink всем зрителям, не только подписчикам, бесплатно будут доступны хайлайты, ежедневные и еженедельные обзоры, а также некоторые ключевые матчи. Например, вечером 17 января болельщики смогут увидеть противостояние звезд НХЛ Александра Овечкина и Евгения Малкина в матче "Питтсбург" — "Вашингтон" (трансляция будет на "Яндексе", в Wink и на "Матч ТВ").

"Яндекс" объединяет усилия с экспертами рынка — "Ростелекомом" и Wink, которые показали успехи в продвижении UFC в России, и "Матч ТВ", который много лет рассказывает о спорте российским зрителям. Вместе мы хотим создать удобный и востребованный продукт вокруг такого важного для нашей страны спорта, как хоккей. Российские медиа- и IT-компании могут эффективно использовать подобные коллаборации для трансляций любых видов спорта, не только хоккея", — сказала директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.

"Впервые лидеры рынка объединились, чтобы сделать матчи самой известной хоккейной лиги мира максимально доступными российским зрителям. Уже много лет в НХЛ важнейшие роли играют российские игроки, поэтому наши болельщики всегда с огромным интересом следят за событиями лиги. Мы рады предоставить пользователям Wink максимум трансляций и дополнительной информации о НХЛ", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

"Много прекрасных российских хоккеистов играет в НХЛ. Благодаря партнёрству с Яндексом часть матчей сезона 2021 года этой лиги будет показана в эфире "Матч ТВ", а это значит, что все мы можем порадоваться долгожданному возвращению Евгения Малкина, Александра Овечкина, Артемия Панарина и многих других российских звезд на экран федерального спортивного телеканала", — считает заместитель генерального директора "Матч ТВ" Александр Вайнштейн.

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