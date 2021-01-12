На ул. Подшипниковой монтируют фундамент здания нового детского сада

В Октябрьском районе Самары на ул. Подшипниковой, 27 строители приступили к монтажу фундамента будущего детсада. Во вторник, 12 января, представители городского департамента градостроительства проверили ход строительства учреждения.

Детский сад возводится в рамках нацпроекта "Демография", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Его строительство началось в ноябре прошлого года.

"Этот детский сад специализированный. В нем будут созданы группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Детсад рассчитан на 112 мест, 20 из которых — ясельные", — отметил заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Василий Чернов.

Напомним, что здание, ранее принадлежавшее Министерству обороны РФ, было заброшено, а затем передано в муниципалитет.

"На данный момент выполнены земляные работы, производится устройство монолитно-ленточного фундамента. Проектом предусмотрено использование старых коммуникаций", — пояснил генеральный директор подрядной организации Владимир Старыгин.

Работы ведутся в соответствии с графиком. После возведения и отделки здания подрядчик обустроит детские площадки для каждой группы. Полностью завершить строительство детского дошкольного образовательного учреждения планируется к осени 2021 года.