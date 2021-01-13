В Самарской области прогнозируются потепление и метель

С 14 января в Самарской области мороз постепенно ослабеет, пройдут снегопады, усилится ветер, сообщает "Приволжское УГМС".

В среду днем, 13 января, переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -12...-17 °C. по северной половине до -22°С.

В четверг, 14 января, ночью облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха -17...22 °C. Местами до -27°C. Днем облачно с прояснениями. Снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. На дорогах снежные заносы.

В пятницу, 15 января, ночью облачно. Снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.