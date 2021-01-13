Губернатор вручил региональные премии в области культуры и искусства

В среду, 13 января, в День Самарской губернии глава региона Дмитрий Азаров вручил премии выдающимся деятелям культуры и искусства — режиссерам, директорам, преподавателям театров и школ искусств, артистам и музыкантам.

Губернские премии присуждаются ежегодно по итогам конкурсного отбора работ в области культуры и искусства. Они охватывают самые разные направления — от театра и музыкального творчества до архитектуры и народных промыслов. В этом году лауреатами стали 20 человек.

"Важно, что вручение проходит в знаменательный для Самарской области день — 170-летия губернии. Здесь нет случайного совпадения, потому что искусство сохраняет самое дорогое, то, что формирует традиции, великую культуру нашей страны и Самарской области, — отметил губернатор, поздравляя лауреатов. — Именно ваша работа в первую очередь создает условия для того, чтобы жители Самарской области чувствовали себя неотъемлемой частью великого народа".

В торжественной обстановке глава региона вручил деятелям культуры и искусства заслуженные награды. В этом году в числе лауреатов отмечен дирижер народного ансамбля русской песни "Душа" Исаклинского межпоселенческого центра культуры Александр Дмитриев. Уже 20 лет он создает авторские сборники песен для народных хоров и вокальных ансамблей. За эти годы он написал более 50 песен, 16 из которых исполняет ансамбль "Душа". На творчество его вдохновляют трудолюбивые жители Исаклинского района.

Наградой также отметили концертмейстера симфонического оркестра Самарского академического театра оперы и балета Татьяну Казакову. В течение ряда лет она создавала художественные образы персонажей музыкальных спектаклей и воплощала творческие замыслы дирижеров в премьерных постановках. Дмитрий Азаров отметил весь коллектив театра за успешную творческую деятельность, благодаря которой за последние годы удалось значительно повысить популярность "оперного" среди жителей и гостей региона.

После торжественного награждения губернатор обсудил с деятелями культуры волнующие их вопросы. Преподаватель музыки областного агентства по реализации молодежной политики Лев Григорьев отметил, что с каждым годом благодаря национальным проектам и поддержке губернатора в Самарской области преображаются Дома культуры. "Совершенно другое отношение уже к ДК, приходишь туда и уже даже настрой другой. Спасибо вам за это!" — сказал он.

Лев Григорьев призвал коллег развивать молодежные проекты, которые будут понятны и интересны современному молодому поколению. Губернатор согласился с этим, отметив, что сегодня, с развитием новых технологий, разрыв между поколениями чувствуется острее. Поэтому важно искать новые формы передачи молодежи накопленного опыта.

Участники встречи также предложили вести в эфирах местных телеканалов трансляции спектаклей и филармонических концертов ведущих областных театров и концертных залов. Это особенно важно для людей старшего поколения, которые сейчас не могут посещать концерты очно. Губернатор поручил проработать этот вопрос.