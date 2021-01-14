В новогодние праздники самарские клиенты "Ростелекома" смотрели комедии, фильмы ужасов и сказки

В новогодние каникулы самарские абоненты "Ростелекома" сделали 24,5 тысячи заказов в "Видеопрокате" онлайн-кинотеатра Wink.

Наибольшей популярностью у зрителей пользовались ирландско-канадская биографическая комедия о Чарльзе Диккенсе "Необыкновенная история на Рождество" и российский хоррор "Атакан. Кровавая легенда". В лидерах просмотров оказались комедия "Вечер шутов, или Серьезно с приветом", классическая рождественская сказка "Один дома" и фантастический фильм "Девушка-невидимка".

Юные зрители выбирали анимационные картины "Пушистые мошенники", "Повелитель драконов" и "Тролль. История с хвостом".

Сергей Прокофьев, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" − директор по работе с массовым сегментом:

"Количество просмотров в видеопрокате Wink в наступившем году по сравнению с прошлогодними январскими каникулами увеличилось почти вдвое. Повышенный интерес вызывают у зрителей кинопремьеры, которые можно заказать практически сразу после выхода в кинотеатрах и задолго до трансляции на телевизионных каналах".

При подключении в январе новым клиентам видеосервиса Wink доступна специальная подписка "Новогодний трансформер", в которую входит 40 тысяч фильмов и сериалов. Первые 30 дней услуга предоставляется бесплатно, а после промопериода компания переключает клиентов на базовый тариф "Трансформер", который можно настроить индивидуально.

Действующим подписчикам Wink "Ростелеком" дарит на 30 дней пакет "Новогодний" с обширной видеотекой и дополнительными тематическими ТВ-каналами. Бонус - скидка 15% на покупку и аренду кинокартин, которые не входят в подписку, в том числе на новые фильмы.

Полные условия новогодних предложений онлайн-кинотеатра Wink для жителей Самарской области можно узнать в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте.