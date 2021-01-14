Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии

Самарская область продолжает получать поздравления со 170-летним юбилеем губернии. оздравление губернатору Дмитрию Азарову и всем самарцам направил и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с 170-летием со дня основания Самарской области. Желаю Вам, уважаемый Дмитрий Игоревич, всем жителям Самарской области крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!", - говорится в поздравлении.

Сергей Собянин отметил, что история губернии наполнена большими свершениями и достижениями. Они — неотъемлемая часть летописи Родины. Глава Москвы напомнил о вкладе Куйбышевской области в Победу в Великой Отечественной войне. В те годы регион стал крупным промышленным центром. Здесь производили самолеты, боеприпасы, горючее. Героизм тружеников тыла в прошлом году отметили присвоением Самаре звания "Город трудовой доблести".

В настоящее время 63 регион — один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал.

"Здесь успешно реализуют инвестиционные и инфраструктурные проекты. Уделяют особое внимание развитию социальной сферы, созданию качественного общественного пространства, сохранению культурного наследия", — добавил Сергей Собянин, отметив, что в основе достижений Самарской губернии — труд жителей, их профессионализм и талант, а также любовь к родному краю.