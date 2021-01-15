ФАС: МП "Ярмарки Самары" незаконно передало в аренду имущество бизнесменам

МП "Ярмарки Самары" нарушили антимонопольное законодательство, передав в аренду муниципальное имущество бизнесу без проведения необходимого конкурса. Нарушение обнаружила комиссия Самарской ФАС.

Представители антимонопольного ведомства установили, что с декабря 2019 г. по август 2020 г. МП "Ярмарки Самары" заключило восемь договоров с хозяйствующими субъектами о том, что те смогут торговать продуктами питания в арендованных муниципальных объектах.

"Подобные действия МП "Ярмарки Самары" по предоставлению муниципального недвижимого имущества конкретному хозяйствующему субъекту без проведения торгов могло создавать для конкретного субъекта преимущественные условия в получении муниципального имущества и препятствовать доступу к муниципальному ресурсу неопределенного круга лиц", — отмечается в сообщении ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законом "О защите конкуренции" заключать договоры о переходе прав владения имуществом, которое не закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, можно только по результатам проведения конкурсов или аукционов.

Комиссия Самарского УФАС России признала в действиях муниципального предприятия нарушение п. 1 ч. 3 ст. 17.1 Закона "О защите конкуренции".