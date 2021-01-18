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На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.

За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 миллионов фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге "Мультискрин" под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.

Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы "Один дома", "Один дома 2" и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах "Холодное сердце-2" и "Последний богатырь". Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы "Довод", "Подольские курсанты" и "Джентльмены" (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили "Чики" и недавняя премьера "Псих" (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).

Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева "Девяностые", первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы "Мумий Тролль".

Топ-10 детских фильмов и мультфильмов:

  • "Холодное сердце-2";
  • "Последний богатырь";
  • "Маша и медведь. Новогодние выпуски";
  • "Тролли. Мировой тур";
  • "Ральф против интернета";
  • "Гринч — похититель Рождества";
  • "Моана";
  • "Три кота. Специальные серии";
  • "Суперсемейка 2";
  • "Фиксики: Большой секрет".

Топ-10 сериалов:

  • "Чики";
  • "Псих";
  • "Девяностые (проект Сергея Минаева)";
  • "Родком";
  • "Миша портит все";
  • "Пассажиры";
  • "Противостояние";
  • "Сопрано" (в переводе Гоблина);
  • "Ваша честь";
  • "Черная любовь".

Топ-10 платных фильмов:

  • "Один дома";
  • "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке";
  • "Довод";
  • "Необыкновенная история на Рождество";
  • "Ведьмы" (2020);
  • "Подольские курсанты";
  • "Гренландия";
  • "Друзья на свою голову";
  • "Кольская сверхглубокая";
  • "Джентльмены" (в переводе Гоблина).

Топ-10 фильмов в открытом доступе:

  • "Достать ножи";
  • "Волк с Уолл-стрит";
  • "Любовь";
  • "Паразиты";
  • "Апгрейд";
  • "Зеленая книга";
  • "1+1";
  • "Легенда № 17";
  • "Самогонщики";
  • "Капернаум".

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