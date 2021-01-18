На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.
За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 миллионов фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге "Мультискрин" под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.
Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы "Один дома", "Один дома 2" и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах "Холодное сердце-2" и "Последний богатырь". Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы "Довод", "Подольские курсанты" и "Джентльмены" (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили "Чики" и недавняя премьера "Псих" (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).
Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева "Девяностые", первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы "Мумий Тролль".
Топ-10 детских фильмов и мультфильмов:
- "Холодное сердце-2";
- "Последний богатырь";
- "Маша и медведь. Новогодние выпуски";
- "Тролли. Мировой тур";
- "Ральф против интернета";
- "Гринч — похититель Рождества";
- "Моана";
- "Три кота. Специальные серии";
- "Суперсемейка 2";
- "Фиксики: Большой секрет".
Топ-10 сериалов:
- "Чики";
- "Псих";
- "Девяностые (проект Сергея Минаева)";
- "Родком";
- "Миша портит все";
- "Пассажиры";
- "Противостояние";
- "Сопрано" (в переводе Гоблина);
- "Ваша честь";
- "Черная любовь".
Топ-10 платных фильмов:
- "Один дома";
- "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке";
- "Довод";
- "Необыкновенная история на Рождество";
- "Ведьмы" (2020);
- "Подольские курсанты";
- "Гренландия";
- "Друзья на свою голову";
- "Кольская сверхглубокая";
- "Джентльмены" (в переводе Гоблина).
Топ-10 фильмов в открытом доступе:
- "Достать ножи";
- "Волк с Уолл-стрит";
- "Любовь";
- "Паразиты";
- "Апгрейд";
- "Зеленая книга";
- "1+1";
- "Легенда № 17";
- "Самогонщики";
- "Капернаум".