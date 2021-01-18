На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.

За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 миллионов фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге "Мультискрин" под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.

Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы "Один дома", "Один дома 2" и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах "Холодное сердце-2" и "Последний богатырь". Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы "Довод", "Подольские курсанты" и "Джентльмены" (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили "Чики" и недавняя премьера "Псих" (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).

Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева "Девяностые", первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы "Мумий Тролль".

Топ-10 детских фильмов и мультфильмов:

"Холодное сердце-2";

"Последний богатырь";

"Маша и медведь. Новогодние выпуски";

"Тролли. Мировой тур";

"Ральф против интернета";

"Гринч — похититель Рождества";

"Моана";

"Три кота. Специальные серии";

"Суперсемейка 2";

"Фиксики: Большой секрет".

Топ-10 сериалов:

"Чики";

"Псих";

"Девяностые (проект Сергея Минаева)";

"Родком";

"Миша портит все";

"Пассажиры";

"Противостояние";

"Сопрано" (в переводе Гоблина);

"Ваша честь";

"Черная любовь".

Топ-10 платных фильмов:

"Один дома";

"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке";

"Довод";

"Необыкновенная история на Рождество";

"Ведьмы" (2020);

"Подольские курсанты";

"Гренландия";

"Друзья на свою голову";

"Кольская сверхглубокая";

"Джентльмены" (в переводе Гоблина).

Топ-10 фильмов в открытом доступе: