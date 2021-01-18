Пользователи Tele2 TV предпочитают комедии

Tele2 проанализировала активность абонентов в приложении Tele2 TV в 2020 году. Количество пользователей сервиса увеличилось на 17%. По сравнению с 2019 годом в два раза больше времени зрители уделяли просмотру ТВ-каналов в приложении. Самыми просматриваемыми стали комедии "Холоп" и "Непосредственно Каха", а также сериал "Гранд".

Tele2 подвела итоги работы приложения Tele2 TV за 2020 год. Так, количество абонентов, установивших сервис, увеличилось за отчетный период на 17%. Наибольший прирост клиентов зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Челябинске и Ростове-на-Дону.

Чаще всего среди кинофильмов абоненты выбирали для просмотра отечественные комедии "Непосредственно Каха" и "Холоп", военную драму "Ржев", исторический фильм "Калашников", а также боевик "Поезд в Пусан 2: Полуостров". Среди сериалов наиболее популярными стали комедийно-драматические "Гранд", "Фитнес" и "257 причин, чтобы жить", скандальная лента "Содержанки", а также трогательный многосерийный фильм "Надежда" (2020).

В приложении Tele2 TV абонентам доступно 20 ТВ-каналов бесплатно. В среднем один активный пользователь телеканалов тратит на просмотр по 140 минут в день, что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году.

Среди платных подписок наиболее популярными стали "Телевизор" (предоставляет доступ к 50 каналам) и "Кинозал от ivi" (включает более 40 000 фильмов и сериалов). Кроме того, пользователь может подключить услуги Amediateka, "КиноТВ", "Российские премьеры — START" и подписку на отечественные и зарубежные мультфильмы "Для детей". Подробности о стоимости платных услуг можно узнать на сайте.