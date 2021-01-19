Баскетбольная "Самара" победила "Иркут" - 85:64

В понедельник, 18 января, БК "Самара" одержал уверенную победу над "Иркутом".

Артемс Бутянковс за три первые минуты набрал 8 очков — но гостей это нисколько не смутило. Попав три трехочковых подряд, "Иркут" даже вел в счете. Но к середине стартового периода самарцы окончательно прибрали инициативу к рукам. Попадания Игоря Смыгина, Максима Дыбовского и Александра Винника позволили завершить четверть с небольшим заделом — 22:15.

Вторую хозяева начали с отрезка 12:0 — сибиряки первые свои очки смогли набрать лишь после пяти "сухих" минут. Получив 19-очковое преимущество, самарцы чуть сбавили обороты, да и Игорь Грачев вовсю пользовался возможностями ротации. И концовку первой половины соперники провели не очень результативно, хотя наша команда и удержала солидное преимущество: 40:24 к большому перерыву.

В третьей четверти ничего особенно не изменилось: Антон Глазунов попадал издали, Александр Жигулин бил сверху — в какой-то момент разница в счете достигла 28 очков (58:30). И только три с лишним минуты без набранных очков позволили гостям чуть сократить свое отставание: 58:39 перед заключительной десятиминуткой.

Но треха и попадание со средней от Даниила Аксенова в начале четвертого периода показали, что на большее "Иркуту" рассчитывать не приходится. Затем Даниил еще дважды был точен издали, и его примеру последовал Даниил Чикарев, который прежде за главную команду трехочковые не забивал. Гости старались отвечать — и игра пошла в целом чуть веселее. Но по-прежнему с общим преимуществом "Самары".

85:64 — "Самара" продолжает побеждать.