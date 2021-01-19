Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов призвал представителей малого бизнеса принять участие в экономической переписи страны, которую весной 2021 года проведет Росстат.

Это позволит проанализировать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки.

"В Самарской области по состоянию на 10 января зарегистрировано 123430 субъектов малого и микробизнеса. По этому показателю наш регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе", - поделился успехами в развитии предпринимательства министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Для того чтобы количество субъектов МСП увеличивалось, мы всесторонне поддерживаем наших предпринимателей, реализуя меры поддержки и создавая в регионе благоприятную деловую среду. Экономическая перепись позволит нам быть в диалоге с предпринимательским сообществом, своевременно откликаться на его проблемы и потребности", - добавил министр.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации: все сведения будут использоваться в обобщенном виде. Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет, и, в соответствии с законодательством Российской Федерации, участие в ней является обязательным.

Для участия в переписи необходимо до 1 апреля 2021 года заполнить анкету в электронном виде с помощью портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи); интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи); операторов электронного документооборота.

Помимо электронной формы подачи, есть возможность представить бумажный вариант заполненной анкеты в Самарастат или отправить ее по почте. Анкеты разработаны отдельно для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

"Малый бизнес способен оперативно адаптироваться к изменениям экономической ситуации и запросов рынка. Но, вместе с тем, небольшие предприятия наиболее уязвимы и подвержены негативному влиянию кризисных явлений в экономике. Мы надеемся, что участие в переписи, предоставление предпринимателями актуальной информации о себе и своем деле позволит нам создать лучшие условия для ведения бизнеса в регионе", - отметила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В случае возникновения вопросов или необходимости помощи специалистов необходимо обратиться в территориальный орган статистики - Самарастат.