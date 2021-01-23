"Ласточка" совершила тестовую поездку по маршруту Саранск - Самара

В пятницу, 22 января, на Куйбышевской железной дороге прошла опытная поездка по маршруту Саранск - Пенза - Самара с использованием подвижного состава ЭС2Г "Ласточка".

Тестовая поездка была проведена с целью определения минимального времени движения состава по маршруту. Расстояние в 555 км поезд преодолел за пять часов.

Электропоезд состоит из пяти вагонов, общая длина состава достигает 130 м. Он может развивать скорость до 160 км/ч. При необходимости для перевозки пассажиров в дни пикового спроса "Ласточка" может эксплуатироваться в сдвоенном составе.

Комфортабельные вагоны нового поколения оснащены мягкими креслами, экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования воздуха. Обеззараживание рециркуляционного воздуха осуществляется при помощи ультрафиолетового излучения. Состав отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к безопасности и комфорту.