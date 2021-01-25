Эксперт оценил важность программы по долечиванию ковида

В Самарской области с октября 2020 года работает программа по реабилитации людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Только с октября по декабрь ею воспользовалось более чем 400 человек.

Социальную значимость и необходимость такой программы отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В первую очередь эксперт подчеркнул актуальность программы. "Коварство коронавируса - в том, что есть период реабилитации заболевших, особенно для тех, кто перенес его в средней и тяжелой форме. Проблема в том, что человек занимает не только коечный фонд - он занимает мощности. То есть как только он пошел на поправку, по-хорошему его надо куда-то перевести", - рассказал эксперт.

Он пояснил, что "с медицинской точки зрения долечивание после ковида на базе санаториев делается для того, чтобы человек в момент, когда пик болезни прошел, а последствия еще есть, не оставался один на один с выпиской. То, что в Самарской области с октября по декабрь такую реабилитацию прошли уже 400 человек, говорит о том, что это услуга не просто востребована, а необходима".

Напомним, в Самарской области реабилитация после COVID-19 проходит в санаториях "Можайский", "Волга", санатории имени Чкалова и медицинском реабилитационном центре "Сергиевские минеральные воды". Для этого выделили 485 коек. Каждому пациенту составляют индивидуальную программу восстановления.

В рамках такой программы они, в частности, проходят физиотерапию на новом дыхательном тренажере "Универсал-2011", который разработали в Самарской области. Он улучшает вентиляцию легких, а также тренирует "дыхательную мускулатуру и улучшает дренажную функцию легких".

Во время долечивания пациентам также даются занятия по лечебной физкультуре. Кроме того, их постоянно поддерживают психологи. Кирьян добавил: это дает людям чувствовать, что их не бросили одних бороться с лечением.

"С социальной значимостью тут тоже важный момент. В России в последние лет пять много говорили об изменении первичного и вторичного звена здравоохранения в контексте того, что специализированные медицинские услуги разнесены по разным местам, учреждениям, и пациентам неудобно ни добираться, ни долечиваться, ни обследоваться. Сейчас профилактические занятия, физиотерапия, посещения психолога, консультации врачей для ковидных больных организуется в одном месте, если мы говорим о конкретном регионе. Думаю, в дальнейшем это может стать моделью поддержки пациентов после выписки из стационаров. Это единственный способ, с одной стороны, разгрузить медицинские учреждения от людей, которые "долеживают", а с другой - пациенты не будут ощущать, что они брошены, что остались один на один", - считает Кирьян.

Это очень важно. Если посмотреть социологию, люди, говоря о современном здравоохранении, отмечают, что вынуждены сами заботиться о себе после, скажем, оперативного вмешательства. Это не очень правильно. Если такая система долечивания будет работать и после ковида, это станет хорошим поводом к пересмотру качества медицины", - заключил эксперт.